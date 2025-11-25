Schiacciata da un camion Bologna30 scende nella strada dove è morta Viola

Un presidio sul punto in cui è morta Viola Mazzotti, la ragazza di 23 anni schiacciata da un camion su via dell'Arcoveggio. All'angolo con via De Giovanni, mercoledì 26 novembre alle 18, sono pronte a scendere in strada le associazioni che formano la rete Bologna30.

