Schiacciata da un camion Bologna30 scende nella strada dove è morta Viola
Un presidio sul punto in cui è morta Viola Mazzotti, la ragazza di 23 anni schiacciata da un camion su via dell’Arcoveggio. All’angolo con via De Giovanni, mercoledì 26 novembre alle 18, sono pronte a scendere in strada le associazioni che formano la rete Bologna30.Nonostante le delibere che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dramma a Bologna, ciclista investita e uccisa da un camion: è rimasta schiacciata sotto le ruote. Aveva 23 anni - facebook.com Vai su Facebook
#Bologna Ciclista 23enne travolta e uccisa da un camion tra via dell'Arcoveggio e via De Giovanni. Per la ragazza, rimasta schiacciata sotto le ruote, non c'è stato nulla da fare. La dinamica della tragedia è in fase di ricostruzione. Vai su X
Treviso, scende e non attiva il freno a mano: operaio di 42 anni viene schiacciato dal camion - Il mezzo parcheggiato che improvvisamente comincia a muoversi e il disperato tentativo di bloccarlo rimanendo schiacciato. Da corrieredelveneto.corriere.it