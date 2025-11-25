Scappa in auto a tutta velocità ma sbatte sul marciapiede | riprova a fuggire e aggredisce gli agenti
Prima avrebbe provato a fuggire in auto, poi avrebbe ritentato ancora, ma a piedi, cercando di colpire le forze dell'ordine. Nella notte tra lunedì e martedì, la polizia di Stato di Verona ha tratto un arresto un 38enne originario della zona di Caserta, con le accuse di resistenza, violenza o. 🔗 Leggi su Veronasera.it
