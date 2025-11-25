Scandicci al via il mercato contadino a Vingone tutti i mercoledì pomeriggio

Scandicci (Firenze), 25 novembre 2025 – Dopo il successo del mercato contadino mensile della domenica mattina alla Casa del popolo, nel quartiere di Vingone a Scandicci ( Firenze ), la natura arriva in città anche al pomeriggio del mercoledì. Stavolta però nel foro del rione: in piazza Alcide De Gasperi, infatti, a partire dal 26 novembre, ogni mercoledì dalle 15 alle 19, prende il via “KM Vero – Mercato in Piazza”, il nuovo mercato sperimentale di filiera corta promosso dalla Casa del popolo "Il Villaggio" in collaborazione con il progetto KM Vero, con il patrocinio del Comune di Scandicci. Sui banchi solo produttori locali, con l’intenzione di promuovere non solo la qualità del cibo, ma anche le tradizioni contadine e uno stile di vita più sostenibile e di prossimità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scandicci, al via il mercato contadino a Vingone tutti i mercoledì pomeriggio

