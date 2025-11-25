Scandalo Anna Valle al teatro Dante di Sansepolcro

In un Dante che si preannuncia “sold out” prende ufficialmente il via giovedi 27 novembre la Stagione Teatrale. Otto in totale gli spettacoli proposti al pubblico di una rassegna composta da testi di qualità e che vedrà protagonisti attrici e attori di fama nazionale, organizzata come di consueto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondisci con queste news

CELEBRAZIONI Anna Valle e Gianmarco Saurino in Scandalo a Bologna BOLOGNA - Scandalo inaugura la stagione del Teatro Celebrazioni con Anna Valle e Gianmarco Saurino. La c … cinquewnews.blogspot.com/2025/11/anna-v… #Scandalo #AnnaValle Vai su X

Ospiti l’Assessora alle Pari Opportunità Micaela Papi, gli interpreti di “Scandalo” Anna Valle e Gianmarco Saurino. - facebook.com Vai su Facebook

A Siena Scandalo registra solo sold out. “Rompere le etichette è necessario”: le interviste a Gianmarco Saurino e Anna Valle - Al Teatro dei Rinnovati di Siena arriva Scandalo, la nuova commedia di Ivan Cotroneo, e porta con sé due sold out consecutivi. Scrive radiosienatv.it

Home Eventi Siena "SCANDALO" DI IVAN COTRONEO: AI RINNOVATI CON ANNA VALLE E GIANMARCO SAURINO - Sarà Scandalo, la nuova commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo e interpretata da Anna Valle e Gianmarco Saurino, a illuminare il fine settimana del Teatro dei Rinnovati. Lo riporta oksiena.it

“Scandalo”: Anna Valle e Gianmarco Saurino in scena al Celebrazioni - Non se ne parla mai, porta scompiglio, è eversivo, rivoluzionario, scandaloso”. Si legge su bolognatoday.it