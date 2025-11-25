Scamacca | Palladino ha portato idee chiare e positività ho rivisto una squadra unita

Francoforte (Germania). Il gol a Napoli per una ripartenza. Tre mesi dopo il primo e unico centro stagionale, Gianluca Scamacca sabato sera al Maradona è tornato a trovare la via della rete. E ora ha un solo obiettivo: non perdersi sulla via della discontinuità, nel suo caso fisica prima che tecnica. Alla vigilia della sfida con l’ Eintracht Francoforte, il numero 9 nerazzurro ha raccontato le sue sensazioni: “Rincorro questa Champions da due anni ed è bellissimo poterci essere”, ha affermato, “sarà una partita intensa e difficile, sappiamo quello che dobbiamo fare, faremo di tutto per vincere”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

