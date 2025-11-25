Scacco ai due gruppi che monopolizzano il narcotraffico sul litorale Affari da milioni di euro
Emergono i primi particolari sulla vasta operazione antidroga condotta dalla polizia dall’alba di oggi martedì 25 novembre, tra le province di Latina e Roma e che ha portato a 15 arresti. Un’operazione figlia di una meticolosa indagine della Squadra Mobile di capitolina che ha fatto luce su due. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Scopri altri approfondimenti
#Cronaca Penisola Sorrentina, datterari sotto scacco: richieste di condanne per oltre 50 anni a Torre Annunziata, gruppi criminali accusati di aver distrutto Punta Campanella - facebook.com Vai su Facebook