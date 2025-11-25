Scacco ai due gruppi che monopolizzano il narcotraffico sul litorale Affari da milioni di euro

Latinatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emergono i primi particolari sulla vasta operazione antidroga condotta dalla polizia dall’alba di oggi martedì 25 novembre, tra le province di Latina e Roma e che ha portato a 15 arresti. Un’operazione figlia di una meticolosa indagine della Squadra Mobile di capitolina che ha fatto luce su due. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Scacco Due Gruppi Monopolizzano