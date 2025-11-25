Si conclude in parità la parte a cadenza classica della finale della World Cup 2025 tra Wei Yi e Javokhir Sindarov. Il cinese e l’uzbeko andranno alla giornata di domani, in un ultimo giro di spareggi a cadenza veloce, per decidere chi di loro succederà nell’albo d’oro a Magnus Carlsen, che nel 2023 si è portato a casa l’ultimo trofeo che, all’atto pratico, mancava nel suo palmares praticamente infinito. La seconda Wei Yi-Sindarov, va detto, di esaltante non ha praticamente niente e, anzi, ha il solo scopo di muovere pezzi, scambiandone se possibile in larga misura, fino ad arrivare a un finale di Alfieri di colore contrario palesemente patto e stringersi la mano dopo 31 mosse. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scacchi, World Cup 2025: la finale Wei Yi-Sindarov agli spareggi. Esipenko ai Candidati