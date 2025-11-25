Scacchi World Cup 2025 | la finale Wei Yi-Sindarov agli spareggi Esipenko ai Candidati
Si conclude in parità la parte a cadenza classica della finale della World Cup 2025 tra Wei Yi e Javokhir Sindarov. Il cinese e l’uzbeko andranno alla giornata di domani, in un ultimo giro di spareggi a cadenza veloce, per decidere chi di loro succederà nell’albo d’oro a Magnus Carlsen, che nel 2023 si è portato a casa l’ultimo trofeo che, all’atto pratico, mancava nel suo palmares praticamente infinito. La seconda Wei Yi-Sindarov, va detto, di esaltante non ha praticamente niente e, anzi, ha il solo scopo di muovere pezzi, scambiandone se possibile in larga misura, fino ad arrivare a un finale di Alfieri di colore contrario palesemente patto e stringersi la mano dopo 31 mosse. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
È ufficiale: i FINALISTI della FIDE World Cup sono Wei Yi e Sindarov!! Chi si aggiudicherà la vittoria? #scacchi #chess #chesscom #fideworldcup - facebook.com Vai su Facebook
Scacchi: Esipenko regala (in tutti i sensi) a Wei Yi la finale in World Cup. Il derby uzbeko va a Sindarov Vai su X
Scacchi, World Cup 2025: la finale Wei Yi-Sindarov agli spareggi. Esipenko ai Candidati - Si conclude in parità la parte a cadenza classica della finale della World Cup 2025 tra Wei Yi e Javokhir Sindarov. Scrive oasport.it
Scacchi, World Cup 2025: pari Wei Yi-Sindarov nella prima della finale - Va in archivio la prima partita a cadenza classica delle due finali di World Cup di scacchi, che hanno la loro conclusione in questi tre (o forse in ... Lo riporta oasport.it
Lorenzo Lodici ai sedicesimi di finale del Mondiale di scacchi, chi è e chi affronta adesso - Nel prossimo turno il bresciano affronterà lo statunitense Samuel Sevian ... Si legge su corriere.it