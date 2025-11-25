Sassuolo Pisa Grosso commenta | Abbiamo creato i presupposti per il vantaggio non ci siamo riusciti Sui singoli…
Al termine del match del Mapei, Sassuolo Pisa, Fabio Grosso ha commentato la prestazione in conferenza stampa Nel post-partita di Sassuolo Pisa, Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa commentando la sfida del Mapei. Ecco un estratto: PAROLE – «Abbiamo avuto un paio di occasioni con Pinamonti e Laurienté, abbiamo creato i presupposti per il vantaggio, non ci . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
