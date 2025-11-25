Sassuolo-Pisa 2-2 | il tabellino | Calciomercato
2025-11-24 21:55:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Il Sassuolo riacciuffa il Pisa in pieno recupero: il tabellino del match. Sassuolo-Pisa 2-2 Marcatori: 4? p.t. Nzola, 6? p.t. Matic36? s.t. Meister, 48? s.t. Thorstvedt. SASSUOLO (4-3-3): Muri?; Walukiewicz (dal 1? s.t. Coulibaly), Idzes, Muharemovi?, Fali Candé (dal 27? s.t. Doig); Ismaël Koné (dal 27? Lipani), Mati? (dal 43? s.t. Volpato), Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera (dal 15? s.t. Lauriente). Allenatore: Fabio Grosso. PISA (4-4-2): Šemper; Calabresi (dal 1? s.t. Abiol), Caracciolo, Canestrelli, Angori; Idrissa Touré, Aebischer (dal 37? s. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
