Sassuolo-Pisa 2-2 i toscani sfiorano il colpaccio Thorstvedt salva i neroverdi
Reggio Emilia, 24 novembre 2025 - Beffa per il Pisa, sospiro di sollievo per il Sassuolo. Il posticipo della dodicesima giornata di Serie A termina 2-2. Al Mapei Stadium, i toscani vanno in vantaggio due volte, ma vengono ripresi in entrambi i casi dagli emiliani. Nzola sblocca immediatamente il risultato, Matic pareggia un attimo dopo. Nel finale, Meister sigla il primo gol in Italia e pare regalare ai nerazzurri il colpaccio. Ma nel quarto minuto dei cinque di recupero, ecco la zampata di Thorstvedt, che evita ai neroverdi il terzo ko consecutivo in casa. Per la truppa di Gilardino si tratta comunque del sesto risultato utile di fila. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
