M ilano, 25 nov. (askanews) – A differenza di quanto annunciato, non è arrivato oggi – simbolicamente in coincidenza con la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – il voto finale al Senato che avrebbe dovuto approvare definitivamente, dopo il sì unanime alla Camera, la proposta di legge sul consenso “libero e attuale”, nata grazie a un accordo bipartisan voluto e promosso dalla leader dell’opposizione Elly Schlein e dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Leggi anche › Il silenzio non è consenso, tutto il resto è violenza: modifica storica al Codice penale Violenza donne, si arena la legge sul consenso in Senato: la maggioranza frena. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Sarebbe stato più bello dire "25 novembre, evviva"», ha spiegato Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia del Senato. «Sia chiaro questa legge sarà fatta, ma facendo queste piccole aggiunte»

