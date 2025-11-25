Sarafine dopo X Factor 2023 era rimasta in disparte ora parte col suo primo club tour con una band | il viaggio di un’artista che usa l’elettronica come filtro per comunicare i suoi pensieri

Iodonna.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

V iviamo in un tempo «che chi sei, cosa vuoi è superfluo». Perché? «Perché è così che va il mondo». Sono queste le parole di Sarafine in Malati di gioia, il brano che la cantautrice calabrese – alias Sara Sorrenti – ha presentato come inedito a X Factor 2023. Fedez accende “X Factor 2023”: «Morgan? Speriamo sia professionale» X Il brano che ha conquistato il pubblico e ha definito la sua identità artistica: cantautrice dall’animo votato all’elettronica. Dopo la vittoria del programma, nel dicembre 2024 pubblica Un trauma è per sempre, un EP di sette tracce in cui dubstep e techno diventano la base su cui scorrono i suoi pensieri. 🔗 Leggi su Iodonna.it

sarafine dopo x factor 2023 era rimasta in disparte ora parte col suo primo club tour con una band il viaggio di un8217artista che usa l8217elettronica come filtro per comunicare i suoi pensieri

© Iodonna.it - Sarafine dopo X Factor 2023 era rimasta in disparte, ora parte col suo primo club tour con una band: il viaggio di un’artista che usa l’elettronica come filtro per comunicare i suoi pensieri

Contenuti che potrebbero interessarti

sarafine dopo x factorX Factor, il talento non basta: che fine hanno fatto i 10 vincitori spariti dopo lo show - Ecco com’è andata per alcuni artisti che sembravano destinati al successo ... Scrive msn.com

Sarafine in tour nei club: "Oggi non mi attendo nulla, faccio e basta" - Nel 2023 la cantautrice e produttrice calabrese vince l’edizione di X Factor col brano Malati di Gioia: "Ai ragazzi dico divertitevi, il difficile viene dopo". Riporta tg24.sky.it

L'elettronica di Sarafine alla conquista di Taranto: «Il pubblico parte integrante del mio show. Solo i progetti autentici durano nel tempo» - Factor nel 2023, nella squadra di Fedez con «Malati di gioia», uno degli inediti più interessanti passati su quel palco, non ha avuto fretta di «cavalcare l'onda» e pubblicare ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Sarafine Dopo X Factor