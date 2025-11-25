Sarafine dopo X Factor 2023 era rimasta in disparte ora parte col suo primo club tour con una band | il viaggio di un’artista che usa l’elettronica come filtro per comunicare i suoi pensieri
V iviamo in un tempo «che chi sei, cosa vuoi è superfluo». Perché? «Perché è così che va il mondo». Sono queste le parole di Sarafine in Malati di gioia, il brano che la cantautrice calabrese – alias Sara Sorrenti – ha presentato come inedito a X Factor 2023. Fedez accende “X Factor 2023”: «Morgan? Speriamo sia professionale» X Il brano che ha conquistato il pubblico e ha definito la sua identità artistica: cantautrice dall’animo votato all’elettronica. Dopo la vittoria del programma, nel dicembre 2024 pubblica Un trauma è per sempre, un EP di sette tracce in cui dubstep e techno diventano la base su cui scorrono i suoi pensieri. 🔗 Leggi su Iodonna.it
