Sapevate che Paola Cortellesi prima stava con Valerio Mastandrea? Oggi ha un marito famosissimo!

Paola Cortellesi è una di quelle artiste che sembrano non conoscere confini: nata tra comicità e palcoscenico, ha attraversato cinema, teatro, televisione e perfino la musica con una naturalezza rara. Negli ultimi anni ha conquistato ancora più attenzione grazie al successo enorme di C’è ancora domani, opera che l’ha mostrata anche come regista e che ha ribadito la sua capacità di unire ironia, sensibilità e profondità narrativa. Dietro il suo percorso professionale impeccabile, però, c’è anche una vita sentimentale che negli anni ha incrociato volti molto noti del panorama italiano. Tutto sulla storia d’amore di Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea. 🔗 Leggi su Donnapop.it

