Santangelo riconfermato in Consiglio regionale | Risultato storico grazie ai maddalonesi Ora avanti per far crescere la provincia di Caserta
“Confermarsi è sempre difficile, migliorarsi lo è ancora di più”. Con queste parole il consigliere regionale Vincenzo Santangelo ha aperto il suo messaggio di ringraziamento all’indomani della chiusura dei seggi, che lo hanno visto nuovamente premiato dagli elettori casertani e riconfermato nel. 🔗 Leggi su Casertanews.it
News recenti che potrebbero piacerti
INCONTRO fra Verì, Santangelo e i sindacati sul tema delle Asp nell'integrazione socio sanitaria Il resoconto: https://cityne.ws/fl3jx - facebook.com Vai su Facebook
Santangelo riconfermato in Consiglio regionale: “Risultato storico, grazie ai maddalonesi. Ora avanti per far crescere la provincia di Caserta” - Santangelo ha concluso garantendo ai cittadini il massimo impegno anche per la nuova legislatura: “Prometto a tutti la dedizione di sempre. Riporta casertanews.it
Campania, Fico presidente: ecco la composizione del nuovo consiglio regionale - All'indomani del trionfo di Roberto Fico, scelto dal popolo come successore di Vincenzo De Luca, si va a delineare la nuova composizione del consiglio regionale. Si legge su lostrillone.tv
Il nuovo Consiglio regionale, tra conferme e volti nuovi - Due blocchi consolidati, la maggioranza che fa riferimento a Roberto Fico con 32 consiglieri (più il presidente della Giunta), ... Come scrive rainews.it