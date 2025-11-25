Santa Claus Bus alle Maioliche | un magico viaggio con Babbo Natale

Venerdì 28 e sabato 29 novembre arriva a Le Maioliche il fantastico Santa Claus Bus! Sali a bordo, incontra Babbo Natale e i suoi elfi e partecipa a magici laboratori creativi in galleria. Immergiti nello spirito natalizio del Bus di Babbo Natale e vivi un black friday unico, tra piccoli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

NUOVO POST SUL BLOG Santa Claus Card https://blog.ilmurrillo.it/santa-claus-card/ Buoooon Giornoooo!!! So che siete tutte impegnate tra swap, card, tag… Ma ho preparato un video tutorial sulla colorazione e assemblaggio d - facebook.com Vai su Facebook

Le feste per i bimbi: ecco il Santa Claus bus - Lunedì 20 e venerdì 24 in piazza del Popolo, Babbo Natale accoglierà i piccoli all’interno di un mezzo completamente addobbato Il Santa Claus Bus arriva ad Ascoli. Secondo ilrestodelcarlino.it

Lunedì 20 e venerdì 24 dicembre il Santa Claus Bus arriva ad Ascoli - Lunedì 20 e venerdì 24 dicembre, in Piazza del Popolo, Babbo Natale accoglierà i bambini all’interno di un mezzo completamente addobbato e allestito come ... farodiroma.it scrive

Il bus di Santa Claus farà la spola tra Marche e Lombardia. Solidarietà e spirito natalizio, ecco la formula vincente - E lo fa grazie al Santa Claus Bus che in questa edizione 2023 farà tappa in diversi Comuni della Lombardia oltre che nelle Marche. Scrive cronachefermane.it