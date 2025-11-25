Sanremo giovani stasera la terza puntata | chi sono i cantanti in gara

(Adnkronos) – Stasera, martedì 25 novembre, torna in seconda serata su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, 'Sanremo giovani', con la conduzione di Gianluca Gazzoli.  Stavolta nella Sala A di Via Asiago a Roma si sfideranno Cainero ('Nuntannamurà'), Caro Wow ('Cupido'), Deddè ('Ddoje Criature'), Mimì ('Sottovoce'), Petit ('Un bel casino') e Welo con 'Emigrato'. A giudicare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

