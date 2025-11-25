Sanremo Giovani chi si sfida nella terza puntata e dove vederlo
Gianluca Gazzoli torna alla guida della terza puntata di Sanremo Giovani. Dalla storica Sala A di via Asiago, a Roma, il conduttore riprende in mano il timone del talent musicale che mette in gioco un vero e proprio biglietto d’oro: l’accesso diretto al Festival di Sanremo 2026. Stasera, martedì 25 novembre, la selezione si fa ancora più serrata: altri sei giovani artisti salgono sul palco per giocarsi il tutto per tutto, ma solo in tre riusciranno a conquistare la semifinale. “Sanremo Giovani”, chi si sfida nella terza puntata. La terza puntata di Sanremo Giovani porta sul palco una nuova selezione di talenti emergenti pronti a giocarsi la possibilità di avanzare verso la semifinale. 🔗 Leggi su Dilei.it
Altre letture consigliate
Sanremo Giovani 2024 prima serata - ecco i primi tre giovani semifinalisti tutti dalle major https://buff.ly/3UMGpW8.. - facebook.com Vai su Facebook
CUPIDO è il singolo di CARO WOW in gara a Sanremo Giovani. Da oggi anche vostro. #carowow #cupido #SanremoGiovani #Sanremo2026 #out #now #tridentmusic Vai su X
Stasera in tv “Sanremo Giovani” fa il giro di boa verso la semifinale. Tra i 6 artisti c’è anche Mimì - In seconda serata su Rai 2 la terza puntata di Sanremo Giovani condotta da Gianluca Gazzoli con 6 emergenti in gara. Scrive amica.it
Sanremo Giovani, chi si sfida nella terza puntata e dove vederlo - La gara si accende a “Sanremo Giovani”: sei talenti emergenti salgono sul palco per una nuova tornata di sfide che porterà solo 3 di loro un passo più vicino all’Ariston ... dilei.it scrive
Sanremo Giovani, stasera in sfida il salentino Welo con «Emigrato» - Insieme a lui Cainero con Nuntannamurà, Caro Wow con Cupido, Deddè con Ddoje Criature, Mimì con Sottovoce, Petit con Un Bel Casino ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it