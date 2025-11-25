sanremo 2026 le possibili co conduttrici di carlo conti

A pochi giorni dal 30 novembre, data in cui Carlo Conti svelerà i nomi dei big che saranno in gara a Sanremo 2026, le indiscrezioni sui dettagli del prossimo Festival si rincorrono. Tra le domande più diffuse, c’è quella riguardante i partner del direttore artistico sul palco dell’Ariston. E già qualche nome di possibile co-conduttrice circola da tempo. A cominciare da Samira Lui, che con la Ruota della Fortuna, al fianco di Gerry Scotti, è diventata un volto televisivo tra i più apprezzati del momento. A rivelare l’intenzione di Conti di avere il «personaggio femminile dell’anno» è stato il settimanale Nuovo Tv, che ha rilanciato l’indiscrezione svelata da un autore “storico” del Festival. 🔗 Leggi su Lettera43.it

