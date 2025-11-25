Sanremo 2026 Baustelle no festival per noi
le dichiarazioni dei Baustelle sul futuro a sanremo e il rifiuto di partecipare. In attesa di conoscere i nomi ufficiali che comporranno il cast di Sanremo 2026, si delineano sempre più chiaramente le posizioni di alcuni artisti riguardo alla partecipazione alla prestigiosa kermesse. Tra le voci che emergono, quella dei Baustelle spicca per chiarezza e determinazione. Dopo aver analizzato i possibili nomi in corsa, si evidenziano i commenti di Francesco Bianconi, leader del gruppo, che ha espresso senza mezzi termini la sua posizione circa un eventuale ingresso in gara. la posizione dei Baustelle e le motivazioni di francesco bianconi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
