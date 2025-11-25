Sanità svolta storica | nessun ticket per le persone che subiscono violenza di genere

Già era gratuito l’accesso al Pronto soccorso, ai consultori familiari per la presa in carico e il sostegno psicologico. Ora l’esenzione del ticket viene estesa anche alle visite specialistiche ambulatoriali. In Emilia-Romagna, per volontà della Regione che ha approvato il provvedimento ieri in. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

