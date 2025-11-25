Sanità pubblica sotto esame al Forum di Arezzo La sfida della Toscana | Più risorse dal governo

AREZZO – Arezzo si trasforma per quattro giorni nel laboratorio della sanità italiana. Ha preso il via oggi, al Centro Fiere e Congressi di via Spallanzani, il Forum Risk Management. Fino al 28 novembre, tecnici e politici si confronteranno sul presente e sul futuro del sistema salute. A inaugurare i lavori è stato il presidente della Regione, Eugenio Giani. Il suo messaggio rivolto a Roma è stato netto e privo di giri di parole: “Occorre investire sulla sanità pubblica “. La Toscana ha una richiesta precisa, già formalizzata in una proposta di legge per il Parlamento: portare il finanziamento statale strutturale al 7,5% del PIL. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it