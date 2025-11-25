Sanità Mantoan | Al Forum Risk Management analisi dei problemi attuali per affrontarli
(Adnkronos) – "All'interno del panel di inaugurazione di questa 20esima edizione faremo una disamina dei problemi attuali della sanità e come potrebbero essere affrontati, se con una riforma strutturale del sistema sanitario o se, invece, è possibile mantenere l'attuale sistema con dei correttivi". Così Domenico Mantoan, amministratore delegato dell'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
