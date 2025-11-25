Sanità Giannotti Forum Risk Management | Attuare riforma per servizi nel territorio
(Adnkronos) – "E' necessario accelerare ciò che abbiamo detto da anni, anche grazie ai fondi del Pnrr, attuando la riforma dell'assistenza nel territorio. Ciò comporterebbe servizi più vicini ai bisogni concreti dei cittadini, portati fino alla casa del paziente. Grazie al sistema sanitario viviamo di più, ma è necessario anche vivere bene e per farlo" . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
Al via 20° Forum risk management in sanità. Il presidente Giannotti: ”Invito tutti a partecipare Vai su X
Forum risk management, da domani ad Arezzo esperti a confronto sul sistema salute (Adnkronos) - "Essere giunti alla 20ma edizione del Forum dopo esser partiti dalla prima ricerca sul tema della prevenzione e il controllo dei rischi in sanità, svolta in partners - facebook.com Vai su Facebook
Sanità, Giannotti (Forum Risk Management): "Attuare riforma per servizi nel territorio" - "E' necessario accelerare ciò che abbiamo detto da anni, anche grazie ai fondi del Pnrr, attuando la riforma dell'assistenza nel territorio. Come scrive msn.com
Tanti: «Forum Risk momento eccezionale di riflessione. Grazie a Vasco Giannotti» - Sinistra aretina "al palo" e Arezzo costretta ad una lotta continua» ... Riporta msn.com
«Sanità, il laboratorio del futuro», Giannotti lancia il Forum Risk con il ministro Schillaci - Quasi 1500 relatori, big da tutta Italia, «Al centro anche i rischi in corsia e le scoperte della tecnologia» ... Si legge su msn.com