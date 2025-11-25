Sanità casa e aeroporti de Pascale | Andremo in direzione ostinata e contraria Remigrazione? Una protesta contro la Meloni

Ravennatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“I prossimi saranno anni di dibattiti e discussioni per riformare, a partire dalla sanità. Il futuro va riformato, altrimenti la battaglia è persa”. Ha toccato vari temi il presidente della Regione Michele de Pascale, intervistato lunedì sera al circolo Sardegna di Bologna in occasione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Casa Aeroporti De