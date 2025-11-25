Sangiuliano superato dalla semisconosciuta Ira Fele | le pillole del giorno

Battuto da una rivale che a livello nazionale è semisconosciuta, eppure in Campania ha surclassato tutti nella lista di Fratelli d’Italia. Gennaro Sangiuliano è arrivato quasi a 10 mila preferenze, esattamente 9.902, ma nulla ha potuto contro Palmira Fele, la più scelta tra i candidati meloniani: 14.788 voti. Genny, che sulle schede elettorali si presentava come “giornalista, scrittore, docente universitario, ex ministro della Cultura”, è arrivato solo secondo, e con appena 300 voti in meno rischiava di scivolare al quarto posto, diventando il primo dei non eletti (ma può ugualmente dire di aver fatto nettamente meglio della ex. 🔗 Leggi su Lettera43.it

