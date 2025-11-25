Sangiuliano entra Nonno resta fuori | tensioni in Fratelli d'Italia dopo le Elezioni in Campania
Tensione che si taglia a fette in Fratelli d'Italia a Napoli: Sangiuliano è eletto ma il suo risultato in termini numerici è scarso. Fuori Marco Nonno, uno dei pilastri di Fdi alle urne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sangiuliano entra in Consiglio in Campania, flop per Boccia. In Puglia fuori Vendola, in Veneto Zaia mattatore - Il giornalista Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, entra in Consiglio regionale della Campania. Come scrive ansa.it
Sangiuliano in Consiglio regionale, flop Boccia (solo 89 voti) e boom per il figlio di Mastella. In Puglia resta fuori Nichi Vendola - In Campania Sangiuliano ce la fa, Maria Rosaria Boccia no. ilmattino.it scrive
