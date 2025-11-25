Sangiuliano ce la fa per un soffio Boccia delusa anche dalla sua Pompei Vendola è fuori

Today.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal Veneto in molti dentro la Lega temevano, o speravano, in un requiem politico per il segretario Matteo Salvini. Così non è stato. Il Carroccio ha quasi doppiato la lista di Fratelli d'Italia (36,28 per cento contro il 18,69 per cento). Un netto ribaltamento dei risultati delle elezioni Europee. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

sangiuliano ce fa soffioSangiuliano entra in Consiglio in Campania, flop per Boccia. In Puglia fuori Vendola, in Veneto Zaia mattatore - Il giornalista Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, entra in Consiglio regionale della Campania. Riporta ansa.it

sangiuliano ce fa soffioSangiuliano entra in Consiglio regionale, flop per Maria Rosaria Boccia. E in Puglia resta fuori Nichi Vendola - In Campania Sangiuliano ce la fa, Maria Rosaria Boccia no. Secondo msn.com

sangiuliano ce fa soffioIl ritorno di Boccia: 'Sangiuliano fa folklore' - "La sanità e i trasporti sono la nostra priorità e sono le due cose che funzionano malissimo. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sangiuliano Ce Fa Soffio