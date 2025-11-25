Sandokan intervista esclusiva al regista Jan Michelini e a Can Yaman

Sandokan, il leggendario pirata creato dalla penna di Salgari, torna a rivivere in televisione. Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, la serie “ Sandokan ” debutterà su Raiuno in prima serata il prossimo 1 dicembre. A dar vita al popolare personaggio l’attore turco Can Yaman, affiancato da Alessandro Preziosi nei panni di Yanez, Ed Westwick e Alanah Bloor. Con un cast internazionale, una fotografia mozzafiato e una colonna sonora coinvolgente, Sandokan si prospetta come una delle più ambiziose produzioni italiane del 2025, destinata a conquistare non solo il pubblico televisivo, ma anche quello internazionale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “Sandokan”, intervista esclusiva al regista Jan Michelini e a Can Yaman

Scopri altri approfondimenti

La nostra video intervista a Can Yaman e al regista della serie tv Jan Maria Michelini - HD #Sandokan Vai su X

“La parte di preparazione è stata quella più tosta…” Can Yaman ci racconta il percorso per entrare nei panni di Sandokan. Un viaggio duro che ha affrontato con grande dedizione. L’intervista integrale la trovate sul nostro canale YouTube (link in bio) - facebook.com Vai su Facebook

Can Yaman diventa Sandokan: “Mi sono allenato tantissimo ma quello che conta è la parte spirituale” - La nostra intervista a Jan Maria Michelini e Can Yaman, regista e interprete di Sandokan della nuova serie di Rai 1, che riporta su schermo l'iconico personaggio. Si legge su msn.com

Sandokan torna su Rai 1, Ed Westwick e Alanah Bloor raccontano i loro personaggi in anteprima - Ed Westwick e Alanah Bloor raccontano Sandokan e i loro personaggi, rispettivamente il "Cacciatore di pirati" Lord Brooke e Lady Marianna, la Perla di Labuan amata dalla Tigre della Malesia. Scrive msn.com

Sandokan: il red carpet alla Festa di Roma con Can Yaman e il cast - E' stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma Sandokan - Da corrieredellosport.it