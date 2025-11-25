Sandokan intervista esclusiva al regista Jan Michelini e a Can Yaman

Sandokan, il leggendario pirata creato dalla penna di Salgari, torna a rivivere in televisione. Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, la serie “ Sandokan ” debutterà su Raiuno in prima serata il prossimo 1 dicembre. A dar vita al popolare personaggio l’attore turco Can Yaman, affiancato da Alessandro Preziosi nei panni di Yanez, Ed Westwick e Alanah Bloor. Con un cast internazionale, una fotografia mozzafiato e una colonna sonora coinvolgente,  Sandokan  si prospetta come una delle più ambiziose produzioni italiane del 2025, destinata a conquistare non solo il pubblico televisivo, ma anche quello internazionale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

