' San Nicolao e la fata Nevina' evento per bambini a Sasso Pisano

Pisatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La ProLoco 'La Fumarola' APS di Sasso Pisano organizza un pomeriggio di divertimento per i bambini presso il Centro Sociale della Pubblica Assistenza.La Serata è intitolata "San Nicolao e la Fata Nevina". 🔗 Leggi su Pisatoday.it

