San Marco-Ponte d' Oddi altro sparo colpisce auto in movimento | Pezzi di vetro hanno colpito mia figlia

Perugiatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E adesso la questione si fa seria, serissima. Anche perché ieri sera si è rischiato di colpire una bambina che era nel seggiolino per auto che si trovava lato passeggero, ovviamente nei sedili posteriori, su un'auto condotta da una mamma perugina. Lungo la strada provinciale da San Marco a Ponte. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

