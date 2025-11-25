San Marco guarda già alle Comunali | Ianzano sfiora i 2000 voti il PD regge e a vincere è Napoleone

La sfida di San Marco in Lamis ha rappresentato non solo il tentativo dei tre candidati consiglieri regionali di ottenere un seggio a Bari - cosa che è riuscita al consigliere della Lega Napoleone Cera - ma anche e soprattutto un test per le elezioni Comunali che si svolgeranno nella primavera. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

