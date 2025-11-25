San Giovanni Domani consiglio comunale aperto sul nuovo regolamento Tari Vannelli Finalmente un confronto diretto

“Finalmente i cittadini sangiovannesi avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con chi governa la città sul nuovo regolamento della TARI. Un regolamento che tutto fa meno che premiare una corretta raccolta differenziata, punitivo verso una comunità che ha già raggiunto ottimi livelli, che non riduce le tariffe e che soprattutto ci costringerà a tenere i rifiuti in casa per settimane”. Lo ha detto la capogruppo di San Giovanni Civica, Lisa Vannelli sul prossimo Consiglio comunale aperto sul tema rifiuti, in programma domani alle 18. “Noi, come San Giovanni Civica, la nostra parte l’abbiamo fatta contrastando in Consiglio questa scelta e organizzando raccolte firme che hanno visto migliaia di sangiovannesi sostenere una richiesta semplice: non vogliamo questa gestione dei rifiuti”, ha concluso Vannelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Giovanni. Domani consiglio comunale aperto sul nuovo regolamento Tari. Vannelli. “Finalmente un confronto diretto”

