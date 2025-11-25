San Diego la tartaruga Gramma muore a 141 anni
La tartaruga “Gramma” è morta a ben 141 anni. Era arrivata allo zoo del Bronx, a New York, nel 1928 come parte di un gruppo di tartarughe delle Galàpagos. I suoi ultimi anni li ha però trascorsi allo zoo di San Diego, dove era chiamata “la regina”. Nel corso della sua vita ha visto due guerre mondiali e 20 Presidenti degli Stati Uniti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
