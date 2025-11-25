Samuel Art lascia una sua opera davanti alla prefettura per la giornata contro la violenza sulle donne
«In occasione della "giornata mondiale contro la violenza sulle donne" ho voluto lasciare un "segno" nella mia città, ho lasciato un quadro davanti al palazzo del governo di Pescara».A scriverci è l'artista "Samuel Art" che ha appoggiato un suo quadro davanti alla prefettura.
