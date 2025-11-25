Samuel Art lascia una sua opera davanti alla prefettura per la giornata contro la violenza sulle donne

Ilpescara.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«In occasione della "giornata mondiale contro la violenza sulle donne" ho voluto lasciare un "segno" nella mia città, ho lasciato un quadro davanti al palazzo del governo di Pescara».A scriverci è l'artista “Samuel Art” che ha appoggiato un suo quadro davanti alla prefettura.Abbonati per leggere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

"Samuel Art" lascia una sua opera davanti alla prefettura per la giornata contro la violenza sulle donne - «In occasione della "giornata mondiale contro la violenza sulle donne" ho voluto lasciare un "segno" nella mia città, ho lasciato un quadro davanti al palazzo del governo di Pescara». Secondo ilpescara.it

Cerca Video su questo argomento: Samuel Art Lascia Sua