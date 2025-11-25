Sampdoria puoi sorridere! Pafundi torna in campo sarà lui l’arma decisiva di Foti e Gregucci? Gli aggiornamenti

Sampdoria, vittoria e buone notizie: Pafundi rivede il campo e si candida a ruolo chiave per il futuro. Le ultimissime La tredicesima giornata di Serie B ha portato alla Sampdoria una vittoria preziosa contro la Juve Stabia nel posticipo. Tre punti fondamentali che consentono alla squadra di Angelo Gregucci, affiancato da Salvatore Foti, di preparare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sampdoria, puoi sorridere! Pafundi torna in campo, sarà lui l’arma decisiva di Foti e Gregucci? Gli aggiornamenti

