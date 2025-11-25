Salva Casa novità sanatoria | stop alla doppia conformità e multe ridotte
Dopo poco più di un anno dalla sua entrata in vigore, il decreto Salva Casa è già pronto per venire modificato. Il governo, attraverso un emendamento firmato da esponenti di Fratelli d’Italia (Matteo Gelmetti e Domenico Matera) e inserito nel dossier per la Legge di Bilancio 2026, intende intervenire sulle criticità emerse, con l’obiettivo di sbloccare la regolarizzazione di milioni di piccole difformità edilizie. Le novità sono sostanziali e puntano dritte a due grandi ostacoli: la complessità burocratica e i costi. Si va dal superamento definitivo della “doppia conformità”, uno scoglio che ha fermato migliaia di pratiche, a un drastico taglio delle sanzioni pecuniarie, con la multa massima che potrebbe crollare da oltre 10mila a circa 2mila euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Altre letture consigliate
Cambio destinazione d'uso da abitazione a magazzino con il Salva Casa Vai su X
L’impatto del Salva Casa sul Testo Unico Edilizia ha mostrato fin da subito un problema noto a chi opera nel settore Stato legittimo, tolleranze edilizie, cambi d’uso e sanatoria semplificata: ecco come i giudici stanno interpretando le novità https://www.l - facebook.com Vai su Facebook
Salva Casa, novità sanatoria: stop alla doppia conformità e multe ridotte - Il governo prepara modifiche al Salva Casa: addio doppia conformità, sanzioni più leggere e iter più rapido per sanare le piccole difformità edilizie ... Secondo quifinanza.it
Decreto Salva Casa, emendamento propone maxi sconto sanzioni edilizie/ Ipotesi rinnovo bonus mutuo under 36 - Decreto Salva Casa, emendamenti in Bilancio semplificano le procedure per la sanatoria degli abusi edilizi, proposti anche nuovi bonus mutuo e ristrutturazioni ... Si legge su ilsussidiario.net
Salva casa, spunta anche il maxi sconto sulle sanzioni - L’ipotesi è di cancellare la doppia conformità e di tagliare di molto le somma da pagare per sanare ... msn.com scrive