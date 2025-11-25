Dopo poco più di un anno dalla sua entrata in vigore, il decreto Salva Casa è già pronto per venire modificato. Il governo, attraverso un emendamento firmato da esponenti di Fratelli d’Italia (Matteo Gelmetti e Domenico Matera) e inserito nel dossier per la Legge di Bilancio 2026, intende intervenire sulle criticità emerse, con l’obiettivo di sbloccare la regolarizzazione di milioni di piccole difformità edilizie. Le novità sono sostanziali e puntano dritte a due grandi ostacoli: la complessità burocratica e i costi. Si va dal superamento definitivo della “doppia conformità”, uno scoglio che ha fermato migliaia di pratiche, a un drastico taglio delle sanzioni pecuniarie, con la multa massima che potrebbe crollare da oltre 10mila a circa 2mila euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Salva Casa, novità sanatoria: stop alla doppia conformità e multe ridotte