Salerno inaugura la X edizione Luci in avalon | premio alla carriera nolava all’attore e regista Lucio Bastolla
A Salerno il 29 novembre alle ore 18,00 inaugura l’Expo d’Arte Contemporanea “Luci in Avalon”, X edizione nella splendida cornice del prestigioso Palazzo Genovese, sito in Largo Campo, nel cuore del centro storico di Salerno. Il giornalista Paolo Romano presenterà la rassegna e la conduzione del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
