Saldi invernali fissata la data | ecco quando iniziano a Latina e nel Lazio

Latinatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I saldi invernali iniziano sabato 3 gennaio 2026 nella provincia di Latina come anche in tutto il resto del Lazio. A dare notizia la Regione, dopo aver fissato la data che dà il via ai tanto attesi sconti di fine stagione che come ogni hanno partono proprio sul finire delle festività natalizie. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

