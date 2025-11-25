Saldi invernali dal 3 gennaio 2026 nel Lazio

Roma, 25 novembre 2025 – I saldi invernali nel Lazio inizieranno il 3 gennaio 2026. Lo ha comunicato l’Assessorato alle Attività Produttive informando i sindaci e le associazioni di categoria, dopo il via libera della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni. La decisione rientra nei criteri fissati a livello nazionale e allineati da tutte le Regioni. Per l’anno 2026, il Lazio seguirà il quadro comune: saldi invernali dal 3 gennaio e saldi estivi dal 4 luglio 2026, senza deroghe. Le date sono state trasmesse agli enti locali per permettere una programmazione uniforme delle attività commerciali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it