Saldi invernali a Viterbo e nel Lazio c' è la data | ecco quando iniziano
I saldi invernali 2026 a Viterbo e nel resto del Lazio iniziano il 3 gennaio. L'assessorato alle Attività produttive della Regione lo ha comunicato ai sindaci dei comuni del Lazio e alle associazioni di categoria, dopo il via libera della Commissione sviluppo economico della Conferenza delle. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Quando iniziano i saldi invernali 2026 a Roma e nel Lazio: le date ufficiali - A Roma e nel Lazio i saldi invernali cominceranno ufficialmente sabato 3 gennaio 2026. fanpage.it scrive
Lazio, ufficiali le date dei saldi 2026 - Le vendite invernali inizieranno il 3 gennaio, mentre quelle estive partiranno il 4 luglio. Come scrive rainews.it
Saldi invernali, fissata la data: ecco quando iniziano a Latina e nel Lazio - A renderlo noto la Regione; confermato il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi ... Segnala latinatoday.it