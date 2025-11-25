Salamone e Formica primeggiano al 26° Trofeo Padre Annibale
La pioggia non ha rovinato la festa al “26° Trofeo Padre Annibale". La manifestazione Fidal, organizzata dalla Polisportiva Europa in collaborazione con l'associazione di volontariato Sant'Antonio e Sant'Annibale dei Rogazionisti, ha assegnato i titoli provinciali di corsa su strada. La gara più. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
