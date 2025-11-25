Salame richiamato per rischio microbiologico L'allerta alimentare del Ministero della Salute
Il Ministero della Salute richiama il salame lotto 080925 della Società Agricola Ortenzi Carlo per rischio microbiologico. Non va consumato ma restituito al punto vendita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Salame Felino richiamato dai supermercati per sospetta salmonella Vai su Facebook
Salame richiamato dai supermercati per rischio microbiologico: il lotto ritirato - Un prodotto potenzialmente rischioso per la salute è stato richiamato dai supermercati: si tratta di un salame. Lo riporta quifinanza.it
Iscriviti al servizio alert Marketing e Pubblicità Chi siamo Contatti Privacy policy Cookie policy Sostieni Il Fatto Alimentare - Richiamato un lotto di salame della Società Agricola Ortenzi Carlo per la presenza di un rischio microbiologico non specificato ... Come scrive ilfattoalimentare.it
Salame Felino richiamato dai supermercati per sospetta salmonella, avviso di allerta: “Non mangiatelo” - Un lotto di salame Felino IGP è stato richiamato dai supermercati per un possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di salmonella nell’insaccato. Secondo fanpage.it