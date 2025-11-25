Sagra della fettunta
L'autunno in Toscana porta con sé non solo i colori caldi del paesaggio, ma anche il profumo inconfondibile dell'olio nuovo, celebrato ogni anno con una delle sagre più attese: la sagra della fettunta. L'evento si svolge presso i locali della S.M.S. Mezzomonte, situati in Via Imprunetana per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Approfondisci con queste news
Torna la Sagra della fettunta a Mezzomonte, Impruneta (FI) - organizzata dal Circolo Sms Mezzomonte Impruneta - con 4 imperdibili appuntamenti: sabato 22 e domenica 23 e sabato 29 e domenica 30 novembre. ? https://www.sagretoscane.com/sagre/fi/impr - facebook.com Vai su Facebook
Dalla fettunta alla polenta: le sagre del fine settimana nel fiorentino - La sagra si terrà alla Casa del Popolo di Fiesole venerdì e sabato a cena dalle 19. Da 055firenze.it
Sagre in Toscana, ecco gli eventi da non perdere nel weekend - Dal tartufo all’olio novo, eventi che uniscono i sapori della tradizione con la voglia di stare insieme ... Si legge su lanazione.it
Torna la 25esima edizione della Festa della Fettunta e dell'Olio nuovo - Appuntamento alla Casa del Popolo di Mercatale in Val di Pesa, con prodotti tipici toscani impreziositi dall'olio nuovo ... Come scrive lanazione.it