Sacchi sulla lotta scudetto | La Roma può arrivare fino in fondo E l’Inter…
Inter News 24 Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Sacchi ha detto la sua sulla lotta scudetto e sulle possibilità di vittoria dell’Inter. L’ex allenatore del Milan e della nazionale Arrigo Sacchi è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, parlando della lotta scudetto, dove a suo dire l’ Inter e il Napoli sono le favorite, mentre la Roma può giocare il ruolo di sorpresa assoluta. ROMA IN VETTA – «Nessuno, o perlomeno non il sottoscritto. E invece eccoli lì, i giallorossi, a dominare con due punti di vantaggio sulle seconde e a mostrare un calcio bello, moderno, divertente, fatto di tecnica e di forza, organizzato e disciplinato. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
AMORI RUBATI: Dieci Anni di Lotta e Condivisione Amori Rubati è molto più di una rassegna; è un progetto culturale composito che da oltre un decennio dà voce a una preghiera: a nessuno deve essere più rubato l’amore! Il percorso è iniziato nel 2013 c - facebook.com Vai su Facebook
"Vita Bartolotta" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Sacchi non ha paura: "La Roma è il sale di questa Serie A. E può vincere lo Scudetto" - Arrigo Sacchi, nel suo punto sul campionato per la Gazzetta dello Sport elogia la Roma di Gasperini, che in pochi si sarebbero aspettati capolista solitaria. Segnala tuttomercatoweb.com
Sacchi incensa la Roma: "No centravanti, no problem. Lo faceva anche il Barcellona" - "Ho sempre pensato: se vuoi fare un dispetto a un amico, digli di andare ad allenare la Roma". Secondo tuttomercatoweb.com
Sacchi: "Inter e Napoli le squadre più avanti, ma attenzione alla Roma" - Elogi per la Roma e commento alla lotta di vertice sulla Gazzetta dello Sport da parte di Arrigo Sacchi. Secondo msn.com