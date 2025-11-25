Sabina Radu arrivano gli attesi aiuti | Ringrazio tutte le istituzioni

Una bella notizia, la luce dopo tanto buio. Sabina Ionela Radu, la donna affetta da Sla e residente a Taurianova, ha reso noto di aver ottenuto le prestazioni assistenziali e il supporto economico per il quale ha lottato negli ultimi mesi insieme al marito Sergio Carrozza.Dopo la visita. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it