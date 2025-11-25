Sabina Radu arrivano gli attesi aiuti | Ringrazio tutte le istituzioni
Una bella notizia, la luce dopo tanto buio. Sabina Ionela Radu, la donna affetta da Sla e residente a Taurianova, ha reso noto di aver ottenuto le prestazioni assistenziali e il supporto economico per il quale ha lottato negli ultimi mesi insieme al marito Sergio Carrozza.Dopo la visita. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Approfondisci con queste news
Taurianova, la drammatica storia di Sabina Radu: dopo anni di appelli arrivano le risposte | VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Straface incontra Sabina Radu, quarantenne malata di #SLA: “Attiveremo tutti i servizi socio-assistenziali previsti” calabriadirettanews.com/2025/11/18/str… via @CDNewsCalabria Vai su X
Taurianova, la drammatica storia di Sabina Radu: dopo anni di appelli arrivano le risposte | VIDEO - L’assessore regionale all’Inclusione sociale, Sussidiarietà e Welfare, Pasqualina Straface, in rappresentanza del Presidente Roberto Occhiuto, ha incontrato, nei giorni scorsi, Sabina Radu, 40enne di ... Lo riporta strettoweb.com
"Senza assistenza, costretta a chiedere l'eutanasia". Baldino (M5S): "Aiutare Sabina" - Interrogazione ai ministri della Salute e delle Politiche Sociali sulla vicenda di una quarantenne di Taurianova, che si è vista tagliare l'assistenza dall'Inps ... rainews.it scrive
Baldino: “A Sabina Radu serve sostegno per vivere, non leggi che la costringono a chiedere la morte” - La deputata pentastellata annuncia una nuova interrogazione ai Ministri della Salute e del Lavoro e Politiche Sociali ... reggiotv.it scrive