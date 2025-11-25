Rush hour 4 inizia a girare in un studio per un motivo sorprendente

annuncio ufficiale di rush hour 4 in fase di sviluppo. Le notizie sul ritorno di Rush Hour si consolidano con l’annuncio di un nuovo capitolo in produzione. La pellicola, inclusa in una celebre francia di commedie d’azione, sarà realizzata ancora una volta sotto la direzione di Brett Ratner. La produzione avverrà nell’ambito dell’accordo tra Paramount Pictures e Warner Bros. La notizia conferma che il progetto è ormai in fase avanzata, suscitando grande interesse tra gli appassionati del franchise. dettagli del progetto e tempistiche. Rush Hour 4 rappresenta una continuazione attesa da anni, con ritorni di Jackie Chan e Chris Tucker nel cast. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

