Rosso per uno schiaffo ma al compagno e Moyes approva | Mi piace quando…
Clamoroso fuori-programma avvenuto nei primi minuti della gara dell'Old Trafford tra United ed Everton. 🔗 Leggi su Golssip.it
Rosso per uno schiaffo ma al compagno, e Moyes approva. In Premier Everton protagonista della singolare rissa in campo #ANSA Vai su X
? Everton, Gueye perde la testa: schiaffo ad un compagno e cartellino rosso ? https://www.calciostyle.it/esteri/premier-league/everton-gueye-perde-la-testa-schiaffo-ad-un-compagno-e-cartellino-rosso?fsp_sid=1632097 ? di Damiano Villani - facebook.com Vai su Facebook
Rosso per uno schiaffo ma al compagno, e Moyes approva - La vittoria dell'Everton sul Manchester United, posticipo della 12esima giornata di Premier League, verrà ricordato, ancor più che per la sorprendente vittoria dei Toffees e l'ennesima caduta dei Red ... Da ansa.it
Everton, Moyes dopo il rosso a Gueye: “Mi piace molto che i miei giocatori si infastidiscano a vicenda” - Nella sfida tra Manchester United ed Everton gli ospiti sono rimasti in 10 in campo dopo soli 13 minuti a causa dell’espulsione di Gueye. Scrive gianlucadimarzio.com
Everton, espulso Gueye per uno schiaffo ad un compagno di squadra - Il centrocampista senegalese ha colpito Keane che lo aveva rimproverato per un passaggio sbagliato durante la partita contro il Manchester United ... Secondo msn.com