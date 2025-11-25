Romano Tor Vergata | Ps rinnovato e più posti letto con i fondi giubilari

(Adnkronos) – "L'ospedale che cresce, che si espande, che aumenta i posti letto, lo fa esclusivamente per i pazienti, per ampliare l'offerta a chi attende un ricovero sia dall'esterno, per interventi programmati, che nel Pronto soccorso che rappresenta la parte più fragile e sofferente della nostra attività". Lo ha detto Ferdinando Romano, direttore generale della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

