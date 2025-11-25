Romania droni violano spazio aereo | si alzano in volo i caccia

(Adnkronos) – Due caccia F-16 dell'esercito rumeno e due Eurofighter della polizia aerea tedesca si sono alzati in volo dopo che due droni hanno violato lo spazio aereo delle Romania. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Bucarest spiegando che la violazione è stata rilevata vicino al confine tra la Romania e l'Ucraina. L'ultima . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

Dopo i casi dei #droni russi su #Polonia e #Romania, il 19 settembre scorso, tre #MiG31 hanno violato lo spazio aereo estone per 12 minuti. A ottobre è toccato allo spazio aereo lituano. Provocazioni intenzionali o rischiosi errori di navigazione? Vai su X

Droni russi sull’Ucraina: vittime e feriti. Stato di allerta in Romania e Polonia - facebook.com Vai su Facebook

Romania, tensione ai massimi livelli. Droni violano spazio aereo, partono gli aerei da combattimento - 16 dell'esercito rumeno e due Eurofighter della polizia aerea tedesca si sono alzati in volo dopo che due droni hanno violato lo spazio aereo delle Romania. Secondo affaritaliani.it

Romania, droni violano spazio aereo: si alzano in volo i caccia - 16 dell'esercito rumeno e due Eurofighter della polizia aerea tedesca si sono alzati in volo dopo che due droni hanno violato lo spazio aereo delle Romania. Secondo msn.com

Droni in Moldavia e Romania, evacuati abitanti. Si alzano in volo due F-16 di Bucarest e due Eurofighter tedeschi - 16 dell'esercito rumeno e due Eurofighter della polizia aerea tedesca si sono alzati in volo dopo che due droni hanno violato lo spazio aereo della Romania. Da leggo.it