Romania droni violano spazio aereo | si alzano in volo i caccia

Periodicodaily.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Due caccia F-16 dell'esercito rumeno e due Eurofighter della polizia aerea tedesca si sono alzati in volo dopo che due droni hanno violato lo spazio aereo delle Romania. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Bucarest spiegando che la violazione è stata rilevata vicino al confine tra la Romania e l'Ucraina. L'ultima . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

