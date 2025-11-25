Roma violentata in un parco davanti al fidanzato | 3 fermati

Roma, 25 novembre 2025 - Aggredita e violentata davanti al fidanzato in un parco alla periferia di Roma. E' quanto accaduto a una ragazza ventenne la notte del 25 ottobre scorso. A quanto ricostruito, la giovane coppia era appartata in auto nel parco di Tor Tre Teste quando è stata aggredita da un gruppo di tre e più ragazzi. Hanno sfondano il vetro della macchina e uno di loro afferrato la ragazza mentre gli altri immobilizzano il fidanzato. Poi l'hanno portata in un luogo appartato per violentarla. Quando la coppia ha l'allarme al 112 sono scattate le indagini della Squadra Mobile di Roma coordinata dalla Procura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

