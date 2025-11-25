Roma violentata in un parco davanti al fidanzato | 3 fermati
Roma, 25 novembre 2025 - Aggredita e violentata davanti al fidanzato in un parco alla periferia di Roma. E' quanto accaduto a una ragazza ventenne la notte del 25 ottobre scorso. A quanto ricostruito, la giovane coppia era appartata in auto nel parco di Tor Tre Teste quando è stata aggredita da un gruppo di tre e più ragazzi. Hanno sfondano il vetro della macchina e uno di loro afferrato la ragazza mentre gli altri immobilizzano il fidanzato. Poi l'hanno portata in un luogo appartato per violentarla. Quando la coppia ha l'allarme al 112 sono scattate le indagini della Squadra Mobile di Roma coordinata dalla Procura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Fuori dal coro. . A #Gallarate (Varese) un'infermiera è stata aggredita e violentata da un immigrato gambiano con precedenti. Il sindaco della città ha parlato di invasione. #Fuoridalcoro - facebook.com Vai su Facebook
Picchiata dal compagno e violentata, 30enne in ospedale ift.tt/NUML2Hu Vai su X
Roma, violentata in un parco davanti al fidanzato: 3 fermati - La coppia era appartata in auto quando è stata aggredita da un gruppo che ha sfondato il vetro, immobilizzato il fidanzato e afferrato la ragazza. Si legge su msn.com
Parco di Tor Tre Teste a Roma, ragazza violentata davanti al fidanzato: tre arresti - A Roma, ragazza violentata davanti al fidanzato: tre uomini arrestati dopo l’aggressione a Tor Tre Teste il 25 ottobre. Lo riporta notizie.it
Ventenne violentata nel parco davanti al fidanzato, tre fermati: lei indica uno di loro come stupratore, ma il dna non corrisponde - La coppia, scrive "Il Messaggero", era appartata in auto nel parco di Tor Tre Teste ... Scrive leggo.it